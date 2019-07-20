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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı Haberi

Kocaeli'de inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı Haberi

Sağlık ekiplerini şahsa müdahalesi

İlk Müdahale Gesi Sağlık Ekipleri 

-Şahsın ambulansa alınmasın
-Ambulans içinden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi, belinde ve omuzunda meydana gelen kırıklarla yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan inşaatta çalışan Davut Kara (32), inşaatın iskelesinde dış cephe sıvası yaparken dengesini kaybederek 3. kattan zemine düştü. Aşağıya düşerken iskele demirlerine de çarpan Kara'nın belinde ve omzunda kırıklar oluştu. Düşmenin etkisiyle yerden kalkamayan Kara’nın yardımına çalışma arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansa Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bilinci açık olan Kara’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (OFC-GY
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