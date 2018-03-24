Kocaeli'de inşaat kazısında tarihi yapı çıktı

-Çıkan kemiklerden görüntüler

-Olayı merakla izleyen vatandaşlardan görüntüler

-Çıkan kemiklerin çuvallarla taşınması

-Tarihi yapının üzerinin tekrardan kapatılması

-Vatandaş Suat Uçak ile röportaj

-Detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat kazısı sırasında çıkan tarihi yapı içerisinde insana ait olduğu belirlenen çok sayıda kemik bulundu. Olay, saat 13.00 sularında Kocaeli'nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbulyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Naci Kaya isimli bir vatandaşa ait inşaat firması cadde üzerinde bulunan eski bir binanın yerine yapılacak olan yeni bir bina için çalışma başlattı. Eski binanın yıkılmasının ardından yeni bina için arazide yapılan temel kazısı sırasında kemik parçaları çıkmaya başladı.

Kemik parçalarını gören iş makinesi operatörü kazıyı durdurarak polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kazı alanında güvenlik önlemi alarak durumu müze yetkililerine bildirdiler. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden yetkililer, kemiklerin çıktığı arazide inceleme başlattı. Müze yetkilileri tarafından yapılan kazıda bulunan mermer yapı içerisinde insana ait olduğu belirlenen çok sayıda kemik bulundu. Çıkan kemik parçalarını torbalar yardımı incelemek için götüren yetkililer, arazide bulunan mermer yapının üzerini daha sonra tekrar incelemek için kapattılar. Arazideki inşaat çalışmaları ise yapılacak olan incelemeler sebebiyle durduruldu. Olayı gören Suat Uçak, daha önceden de bölgeden mezarların bulunduğunu söyleyerek, “İnşaat sırasında yapılan kazı sırasında çıkan bir yapı bu. Neyin ne olduğu bilinmiyor. Buralarda zamanlarından beri bir sürü mezar çıkıyor zaten. Belediye ve müze yetkililerinin buraları araştırmalarını istiyoruz. Çoğunlukla mezar çıkıyor her taraftan, bir açıklamada yapılmıyor. Ne mezarlığı olduğunu da bilemiyoruz. Müslüman mezarı mı yoksa Bizans dönemine mi ait bilmiyoruz. Buralarda daha önceden de mezar çıktığı söyleniyor. Yukarılara doğru hep var. Yapılan çalışmalarda çıkacak her şey” dedi.



