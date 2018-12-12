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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli'de iki halk otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de iki halk otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

-Kazaya karışan otobüsten görüntü

İlk Müdahale Polis Halk Otobüsü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olay yeri
--Ekiplerin incelemeleri
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan iki özel halk otobüsünün çarpışması neticesine meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu Yalova istikameti Seymen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muhammer Ergün idaresindeki 41 GR 338 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 HY 865 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada Muhammer Ergün yönetimindeki halk otobüsündeki ismi öğrenilemeyen 5 yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK
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