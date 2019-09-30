Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de halk otobüsü kazaya karıştı: 3 yaralı İzle

Kocaeli'de halk otobüsü kazaya karıştı: 3 yaralı İzle

Kaza yerinden görüntü

Trafik Kazası Halk Otobüsü Ticari Araç Servis Aracı 

-Yaralıların ambulansa alınması
-Araçlardan görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında halk otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında otobüs içindeki 3 yolcu yaralandı. Kaza sabah 07.30 sıralarında İzmit Yeni Mahalle mevki D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Oktay C. idaresindeki 34 PTR 25 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle mevkiindeki duraklardan aniden çıkan servis aracını görünce yavaşladı. Kamyonetin yavaşladığını geç fark eden Selahattin R. İdaresindeki 39 AU 238 plakalı hafif ticari araç da duramayarak kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada arkadan gelen 41 F 1123 plakalı özel halk otobüsü ise hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında halk otobüsü içindeki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Seka Devlet ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri haza hakkında inceleme başlattı. (GY-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı