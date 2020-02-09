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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 52 kişi gözaltına alındı İzle

Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 52 kişi gözaltına alındı İzle

- Şahısların adliyeye sevkleri

Adli Kontrol Fuhuş Operasyonu Fuhuş Sınır Dışı Trol 

-- Adliyeden arşiv

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de düzenlenen fuhuş operasyonunda 17’si yabancı uyruklu olmak üzere 52 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede fuhuş, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama ile fuhşa yer temin etmek suçlarına yönelik yaptığı araştırmada 22 ayrı adresi takibe aldı.Yapılan çalışma sonucunda adreslere düzenlenen operasyonda 17’si yabancı uyruklu olmak üzere 52 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 17 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi ise ‘Fuhşa Yer Temin Etmek’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı alındı. Öte yandan fuhuş yapıldığı tespit edilen 22 adres Gebze Kaymakamlığı tarafından mühürlenirken, günübirlik kiraya verildiği tespit edilen ve ticari işletme ruhsatı ile kabis kaydı bulunmayan 5 adrese de cezai işlem uygulanarak mühürlendi.
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