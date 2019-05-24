Kocaeli'de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu İzle

-Vatandaşların yağmurda yürümeleri

-Detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Gebze ve Kandıra ilçelerinde ağaçları devirerek evlerin çatılarını uçurdu. Kocaeli'de sabah saatlerinde şiddetli rüzgar büyük hasara neden oldu. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi sonucu Gebze ve Kandıra ilçelerinde evlerin çatıları uçtu. Rüzgarın şiddetinden ağaçların da devrildiği olayda çok sayıda ev ve işletme ile bazı araçlar hasar gördü. Vatandaşlar meydana gelen hasarı gidermek için çalışma başlattı.

