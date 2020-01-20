Kocaeli’de ev yangını: 1’i ağır 2 yaralı. Sedye üzerine alınan şahsın üzerinden dumanlar yükselmeye devam etti

--Diğer yaralıya müdahale edilmesi

--Vatandaş ile röportaj

--Yangından ve söndürme çalışmalarından görüntüler

--Kadının kedisini bulması



( KOCAELİ )- Yatalak hastanın ağır yaralandığı yangında 4 tane kedi telef oldu KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, içeride bulunan 4 kedi telef oldu. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, dumanlar yerini alevlere bıraktı. Alevlerin arasından kurtarılan 2 kişi yaralandı Kusa süre sonra olay yerine intikal eden ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, alevlerin sardığı evden kurtarılan yatalak hasta olduğu öğrenilen Halit T. ve Adnan S. yaralandı. Ambulanslara bindirilen yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Halit T.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Binadaki kediler telef oldu İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada bulunan 4 tane kedinin telef olduğu belirlenirken, vatandaşlardan birisi içerideki kedilerden birisini sokakta görünce büyük mutluluk yaşadı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Korku dolu anları böyle anlattı Yangını görerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildiren vatandaş olay anını anlattı. İçeride bulunan vatandaşı kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden vatandaş, “İlk ben eczaneden geliyordum. Buradan geçerken dumanları gördüm. O sırada birisi balkona çıkıp ‘Yardım edin’ diye bağırdı. Hemen telefonumu çıkartarak 110’u aradım. Balkona çıkan kişi, ‘içeride yatalak babam var’ diyordu. Ben buradan eve girmeye çalıştım ama yoğun dumandan dolayı giremedim. Camı kırdık ama ateşin sıcaklığından dolayı giremedik” dedi.

(MK-



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