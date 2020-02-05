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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli’de etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu

Kocaeli’de etkili olan fırtına binaların çatılarını uçurdu

- Uçan çatılardan görüntü

Nadan 

-- İş yerine düşen çatıdan görüntü
-- İş yeri sahibi ile röp
-- Güvenlik önlemleri ve detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Darıca, Körfez ve Derince ilçelerinde etkili olan fırtına, çok sayıda evin çatısını uçurdu. Kocaeli’nin Darıca, Körfez ve Derince ilçelerinde akşam saatlerinde fırtına evlerin çatılarını vurdu. Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına nedeniyle aşırı rüzgara dayanamayan bazı binaların çatıları uçtu. Darıca, Körfez ve Derince ilçelerinde çok sayıda binanın çatıları uçarak yollara ve bina önlerindeki araçların üzerine düştü. Çatılardan bazıları ise iş yerlerinin üzerine düşerek büyük çapta hasara neden oldu. Binanın uçan çatısının iş yerine düşmesi sonucu 30-40 bin TL’lik zararı olduğunu söyleyen Kadir Er, “Yan komşumuzun binasında fırtınadan çatısı uçtu. Depomuza maalesef bayağı bir hasar verdi. 10 dakika önce de insanlar çalışıyordu burada. Hamdolsun canlarına zarar gelmedi. Çatının tamamı kalkmadan bilemeyiz ama 30-30 bin lira zarar var” dedi.
Ölen ve yaralananın olmadı olaylarda çatıları uçan vatandaşlar, acil yardım ekiplerinin de yardımıyla hasarlarını onarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise çatı uçması yaşanan sokakları güvenlik şeritleri ile trafiğe kapattı. (GY-
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