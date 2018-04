Kocaeli'de en güzel laleler yarıştı

--Kocaeli Büyükşehir Belediyesi BAndo Ekibi'nin gösterisi

--Protokolden detay

--Karaosmanoğlu'nun konuşması

--Vali Aksooy'un konuşması

--Ödüllerin takdimi



( KOCAELİ - HD) KOCAELİ



- Kocaeli'de yüzlerce lalenin yarıştığı 11. Lale Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Lale Festivali’nin 11.’si Seka Park'ta büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Festival kapsamında yapılan lale yarışmasına katılan yüzlerce yarışmacının yetiştirdiği laleler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen festivalin final töreninde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve çok sayıda STK temsilcisi yer aldı. Yarışma, 7 kişilik jüri üyesi tarafından yılın en iyi lalelerinin belirlenmesiyle başladı.

“Lale açtığı zaman bahar gelmiştir” Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi’nin çeşitli şarkıları seslendirmesi ile devam eden festivalde konuşan Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Lale, ömrü uzun olmayan, en güzel çiçeklerimizden bir tanesidir. Sevginin, estetiğin, güzelliğin, dik ve onurlu oluşunu, mütevazi oluşun, en güzel örneğini temsil eden bir çiçeğimizdir. Kültürümüzde, edebiyatımızda, şiirimizde çok özel bir yeri vardır. Medeniyetimizde, Orta Asya tarihinden beri her yerde, her sevilen eserde, figürde, süslemede lalenin olduğunu görüyoruz. Lale açtığı zaman bahar gelmiştir. Artık diğer bütün çiçekler serbest. Şimdi görüyoruz, ağaçların bir kısmı açmış bir kısmı henüz yaprak vermeye başlıyor. Hepsi bir anda açmıyor tabii. Gerçekten bizim gönlümüzü okşayan, beynimize güzel gelen, duygumuzu okşayan en güzel motiflerden birisidir” dedi.

“Park ve bahçelerin çeşitlendirilmesinde Kocaeli Türkiye’deki önemli şehirlerden bir tanesi” Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Büyükşehirimiz’in doğayla ilgili önemli altyapı yatırımları ile şehrimizin çevre ile ilgili önemli altyapı çalışmaları ile Kocaeli’de çevre ile ilgili önemli altyapı çalışmaları ile ilgili sorunları hemen hemen bitmiş durumdadır. Büyükşehir Belediyesi’ne yürüttüğü bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle halkımızın günlük yaşamında önemli yer tutan park ve bahçelerin genişletilmesi, çeşitlendirilmesi durumunda Kocaeli Türkiye’deki önemli şehirlerden bir tanesi. Şehrin birçok noktasında laleleri görüyoruz. Bu nokta da vatandaşlarımızın ilgisi çekilmesi ve onların bu noktada daha duyarlı hale gelmesi için bu yarışmayı bugün gerçekleştirerek bu duyarlılığı her kesime yayma gayreti var” diye konuştu.

Yarışmacıların ödülleri verildi Konuşmaların arından yarışmada dereceye giren yarışmacılar açıklandı. 11. Lale Festivali'nde 1. Musa Çelik, 2. Paşa Dolu, 3. İse Yeter Gök, oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Kocaeli Velisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün takdim etti. (MK-AŞ-Y)