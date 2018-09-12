Kocaeli'de eğitim dönemi öncesi 'Güven Huzur' uygulaması: 13 gözaltı Haberi

-uygulamadan görüntü

-Detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında Kocaeli’de yapılan kontrollerde aranması olan 13 şahıs yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlatılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması devam ediyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ülke genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından öğrencilerin zararlı etkilerden uzak tutulması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, amacıyla yapılan uygulama Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafında il genelinde gerçekleştirildi.

Okul ve çevrelerinde 158 ekipten 983 polis, 2 dedektör köpeğin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada 113 araç, 253 iş yeri kontrol edildi, 3 bin 819 vatandaşın kimlik kontrol ve üst araması yapıldı. Yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranan 13 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 14 araç sürücüsüne toplam 4 bin 683 TL para cezası kesildi, 2 araç da trafikten men edildi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde 5 iş yerine iş açma ve çalışma ruhsatının bulunamamasından, 1 iş yerine yaşı küçük çocuk bulundurmaktan, 1 iş yerine ise kapalı alanda sigara içirilmesine izin vermesi suçundan işlem yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda ise 1 iş yerinde çarkıfelek oyun makinesi ele geçirildi.

