- Kocaeli’de depremle sallanan vatandaşlar panik yaşadı Haberi

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( KOCAELİ ) Kocaeli’de depremle sallanan vatandaşlar panik yaşadı KOCAELİ



- İstanbul merkezli depremin hissedildiği Kocaeli’de vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Silivri açıklarında etkili olan deprem Kocaeli’de de hissedildi. İş yerleri ve evlerinde sallanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Sokaklarda büyük panik yaşayan vatandaşlar bir anda sallandıklarını ve panikle dışarı çıktıklarını söylediler. Genze ilçesinde ise okullardaki öğrenciler tahliye edildi.

