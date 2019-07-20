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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de denize giren 4 Suriyeli çocuktan 1'i kayboldu

Kocaeli'de denize giren 4 Suriyeli çocuktan 1'i kayboldu

Çocukların hastaneye getirilmesi

Boğulma Tehlikesi Polis Hastane Deniz Polisi Sudan 

-Olay yerinden görüntü
-Dalgıçların arama çalışmaları

( KOCAELİ )- Dalgıçlar Körfez sularında kayıp olan çocuğu arıyor KOCAELİ

- Kocaeli'nin Körfez ilçesi sahilinde boğulma tehlikesi geçiren 4 Suriyeli çocuktan 3'ü kurtarılırken suda kaybolan çocuğu bulmak için dalgıçlarla arama başlatıldı. Olay 16.00 sıralarınsa Körfez 95 Evler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Körfez Sahili'nde denize giren 4 Suriye uyruklu çocuk bir anda çırpınmaya başladı.
Olayı gören vatandaşların yardımıyla 3 kişi sudan çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali ise suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıçlar botlarla denizi tarayarak kaybolan çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Sudan çıkarılan 3 çocuktan 1'i olay yerinden kaçarken Samir El Hüseyin (13) ve Ömer El Ali (15) ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dalgıç ekipleri, deniz polisi ve çevredeki balıkçı teklenelerinin de yardımıyla Körfez sahilinde arama çalışmalarını sürdürüyor.
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