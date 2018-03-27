Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 12 kişi adliyeye sevk edildi İzle

Kocaeli’de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 12 kişi adliyeye sevk edildi İzle

Şahısların adliyeye çıkarılması

Urus Kurusıkı Tabanca Terör Örgütü Pompalı Tüfek 

-Adliyeden görüntü
-Detay

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünü faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen derneğe yönelik operasyon düzenlenmişti. Baskın düzenlenen dernekte DEAŞ terör örgütü yapılanması tespit edildiği ve dernek üyelerinin örgüte taban kazandırma, örgütünün hedef ve ideolojisi çerçevesinde eğitim faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi. Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart günü düzenlenen operasyonda 1’i bayan 12 kişi gözaltına alınmıştı. Şahsıların evlerinde yapılan aramada ise 3 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 12 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı