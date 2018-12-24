Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli’de cinayet olayında gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de cinayet olayında gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi

-Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Hastane Akalan Ağır Yaralı Polis Ekipleri Cinayet 

--Adliyeden detay
--ARŞİV-
-Olay yerinden detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeki panelvan araçta 1 kişinin kurşunlanarak öldürülmesi olayı ile ilgili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Gebze İlçesi Yavuz Selim Mahallesi 427 Sokak üzerinde 21 Aralık günü gecesi meydana gelen olayda Serhan Kaya ile Murat Barış Dikbıyık(26)’ın içinde olduğu bir yemek şirketine ait 41 UD 019 plakalı panelvan minibüse, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda çok sayıda merminin isabet ettiği araçtaki Serhan Kaya ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Murat Barış Dikbıyık ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında cinayet olayıyla ilgisi olduğu iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı