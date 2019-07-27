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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de çıkan yangında binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı İzle

Kocaeli'de çıkan yangında binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı İzle

Yangın yerinden görüntü

İtfaiye Merdiveni Mahsur Kaldı Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-Binada mahsur kalanların itfaiye merdiveni ile indirilmesi
-Dumandan etkilenenlerin ambulansa alınması

( KOCAELİ )- 3 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi KOCAELİ

- Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üç katlı binada çıkan yangın sırasında binada mahsur kalarak dumandan etkilenen 3 kişi itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın sabah 09.00 sıralarında Kartepe Arslanbey Şevkatiye Mahallesi Tarhan Sokak üzerindeki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarhan Sokak'taki üç katlı binanın Ahmet Kubilay T.'nin yaşadığı ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında binayı saran dumanlar nedeniyle 3 kişi evlerinde mahsur kaldı. Yangını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında üst katlarda mahsur kalan İbrahim T., Cemal K. ve eşi Ebru K.'yi merdivenli aracın sepetine alarak binadan indirdi. Dumandan etkilenene 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 kişi tedbir amacıyla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.
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