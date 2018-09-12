Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli'de ceset bulunması - KOCAELİ

Kocaeli'de ceset bulunması - KOCAELİ

- Cenaze namazından detay görüntüler - Baba Kızıltan'ın açıklamaları Kocaeli 'de ceset bulunması - Kaybolduktan 3 yıl sonra cesedi bulunan İzmitli esnaf Erman Kızıltan'ın cenazesi defnedildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 3 yıl sonra ormanlık alanda cesedi bulunan İzmitli esnaf Erman Kızıltan'ın cenazesi toprağa verildi.
Kızıltan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki 2 ay süren otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmit'teki Eren Camisi'ne getirildi.
Burada, Kızıltan'ın babası Recep ve amcası Mustafa Kızıltan taziyeleri kabul ederken, annesi Aynur Sipahi ve eşi Nursevil Kızıltan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Kızıltan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Baba Kızıltan, cenaze namazı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun kaybolmasının ardından birçok kez televizyon programlarına çıkıp, yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

Emniyet ekiplerinin dosyanın sıkı takipçisi olduklarını ve uzun çalışmalar sonucu oğlunun cesedini bulduklarını belirten Kızıltan, en azından artık oğlunun yerini bildikleri bir mezarı olduğunu, katillerinin de cezasını çekeceğini ifade etti.
- Olayİzmit'te esnaflık yapan 2 çocuk babası Erman Kızıltan'ın (33) ailesinin 19 Mayıs 2015'te kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 Haziran 2015'te gözaltına alındıktan sonra salıverilen 6 şüpheli, elde edilen yeni veriler ışığında 6 Temmuz 2018'de tekrar yakalanmıştı.Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, A.G, T.A, C.Ö. ve H.S'nin emniyetteki itiraf ve ifadelerinden yola çıkan ekipler, Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinde öldürüldüğü belirlenen Kızıltan'ın cesedinin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Eğreltidüzü mevkisindeki ormanlık alana gömülü olduğunu tespit etmişti.Cumhuriyet savcısının nezaretinde bölgede yapılan kazıda bulunan ceset, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, daha sonra teşhis ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Televizyon Akalan Ormanlı Cenaze Namazı Bulduk 

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı