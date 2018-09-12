Kocaeli'de ceset bulunması - KOCAELİ

- Cenaze namazından detay görüntüler - Baba Kızıltan'ın açıklamaları Kocaeli 'de ceset bulunması - Kaybolduktan 3 yıl sonra cesedi bulunan İzmitli esnaf Erman Kızıltan'ın cenazesi defnedildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 3 yıl sonra ormanlık alanda cesedi bulunan İzmitli esnaf Erman Kızıltan'ın cenazesi toprağa verildi. Kızıltan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki 2 ay süren otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmit'teki Eren Camisi'ne getirildi. Burada, Kızıltan'ın babası Recep ve amcası Mustafa Kızıltan taziyeleri kabul ederken, annesi Aynur Sipahi ve eşi Nursevil Kızıltan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kızıltan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Kızıltan, cenaze namazı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun kaybolmasının ardından birçok kez televizyon programlarına çıkıp, yetkililerden yardım istediklerini söyledi.
Emniyet ekiplerinin dosyanın sıkı takipçisi olduklarını ve uzun çalışmalar sonucu oğlunun cesedini bulduklarını belirten Kızıltan, en azından artık oğlunun yerini bildikleri bir mezarı olduğunu, katillerinin de cezasını çekeceğini ifade etti. - Olayİzmit'te esnaflık yapan 2 çocuk babası Erman Kızıltan'ın (33) ailesinin 19 Mayıs 2015'te kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 Haziran 2015'te gözaltına alındıktan sonra salıverilen 6 şüpheli, elde edilen yeni veriler ışığında 6 Temmuz 2018'de tekrar yakalanmıştı.Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, A.G, T.A, C.Ö. ve H.S'nin emniyetteki itiraf ve ifadelerinden yola çıkan ekipler, Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinde öldürüldüğü belirlenen Kızıltan'ın cesedinin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Eğreltidüzü mevkisindeki ormanlık alana gömülü olduğunu tespit etmişti.Cumhuriyet savcısının nezaretinde bölgede yapılan kazıda bulunan ceset, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, daha sonra teşhis ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.