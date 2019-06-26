Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli'de büfelerden 152 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Kocaeli'de büfelerden 152 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Hırsızlar Yakalandı Akalan Alkollü İçecek Harekete Geç Hırsız 

-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de girdikleri büfelerden 152 bin TL’lik vurgun yapan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez, Darıca, Çayırova ve Gebze ilçelerinde art arda gelen hırsızlık ihbarları Gebze Emniyeti ekiplerini harekete geçirdi. Art arda yaşanan hırsızlık olaylarında kimliği belirsiz şahıslar tarafından Gebze ilçesindeki 2 büfeden 52 bin TL, Çayırova ilçesindeki 2 büfeden 35 bin TL, Darıca ilçesindeki bir büfeden 40 bin TL ve Körfez ilçesindeki bir büfeden 40 bin TL değerinde para, sigara ve alkollü içecek çalındı. İş yeri sahiplerinden gelen ihbarlar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Gebze Emniyeti ekipleri, 6 büfeden toplam 152 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahısların aynı kişiler olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde büfelere dadanan şahısların A.Ç. (23) İ.T. (21) M.B. (17) ve Y.P. (17), M.K. (18) ve E.E. (16) olduğu tespit edildi. M.K. ve E.E.’nin farklı bir suçtan dolayı tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şahısların tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda A.Ç., İ.T., M.B. ve Y.P. yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Balıkesirde Orman YangınıBalıkesirde Orman Yangını
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
İşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladıİşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladı
3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu
Büyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 ÖlüBüyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı