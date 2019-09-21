Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de bir şahıs husumetlisi tarafından öldürüldü

Kocaeli'de bir şahıs husumetlisi tarafından öldürüldü

Cinayet zanlısının asayişten sevki

İlk Müdahale Katil Zanlısı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı 

-Asayişten görüntü
-ölen şahsın fotoğrafı

( KOCAELİ )- Küfür eden husumetlisini öldüren şahıs gözaltına alındı KOCAELİ

– Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokak ortasında gördüğü ve kendisine küfür eden husumetlisini çatışmada öldüren zanlı gözaltına alındı.Olay, dün gece Darıca Bağlarbağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ö.(25) aracıyla eve giderken mahalleden komşusu olan ve aralarında 10 yıllık husumet olan Kadir Kemal Akyüz’ü(29) gördü. Aracıyla ilerlediği sırada iddiaya göre Akyüz’ün kendisine küfür ettiğini duyan U.Ö. aracını durdurarak karşılık verdi. Çıkan tartışmada Akyüz ve U.Ö. silahlarına sarılarak çatışmaya başladı.
Çatışma sonucu Kadir Kemal Akyüz, vücuduna isabet eden mermilerle yaranarak yere düşerken, U.Ö. ise kaçarak gözden kayboldu.Olayı görenlerin ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akyüz, kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Firari olarak aranan U.Ö. ise Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı buradaki sorgusunda Akyüz ve ailesi ile 10 yıllık bir husumetleri olduğunu ve aralarında devam eden bir dava olduğunu söyledi.

U.Ç., dün gece sokakta gördüğü Akyüz’ün kendisine küfür etmesi sonrasında önce cevap verdiğini, çıkan çatışmada da Akyüz’e ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı, Gebze Adliyesine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı