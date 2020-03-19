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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli’de binlerce vatandaş balkona çıkıp korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışladı

Kocaeli’de binlerce vatandaş balkona çıkıp korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışladı

-Balkona çıkan vatandaşların sağlık personellerini alkışlamalarından görüntüler

Fedakarlık Sağlık Çalışanları Kışla 

--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de vatandaşlar saat 21.00’de evlerinin balkonlarına çıkarak, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladı. Sosyal medyada, saat 21.00’de vatandaşların balkonlarına çıkarak korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını alkışlayarak desteklerini göstermeleri için başlatılan kampanyaya Kocaeli’de binlerce vatandaş destek verdi. Saat 21.00’de evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar 1 dakika boyunca, büyük fedakarlıkla korona virüs tespit edilen vakaların sağlığına kavuşması için mücadele veren sağlık çalışanlarını alkışladı. Vatandaşlar alkışlarla ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına destek olduklarını gösterdi.
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