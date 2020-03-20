Kocaeli’de belediye otobüslerini kullanan yaşlı sayısı yarıya düştü

--Büyükakın'ın ekiplerle sohbet etmesi

--Büyükakın'ın açıklamaları

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’de korona virüse karşı alınan tedbirleri anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye otobüslerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşların sayısının günlük 35 binden yaklaşık 14 bin’e düştüğünü söyledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli’de dezenfekte çalışması yapan Belediye bünyesindeki ekiplerle ile bir araya gelerek, özverili çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür etti. Ekipler ile sohbet eden Büyükakın, yaptığı açıklamada korona viürüsle mücadele etmek için 22 araç ve 70 personelle 08.00 ile 00.00 saatleri arasında sahada dezenfeksiyon çalışmasını yaptıklarını söyledi.



Tedbirlerle ilgili bilgiler aktaran Büyükakın, vatandaşların evlerinden çıkmamalarının büyük önem arz ettiğini belirterek, belediye otobüslerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşların sayısının günlük 35 binden yaklaşık 14 bin’e düştüğünü ifade etti.

“Bütün vatandaşlarımız bilsin ki biz süreci iyi bir şekilde yürütüyoruz “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tedbir çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Büyükakın, “Önemli olan bizim ekip, ekipman, koordinasyon anlamında sürece hazır olarak başlamış olmamız. İlk virüs vakası duyurusundan sonra sürece hazır bir şekilde başladık. Bazı önlemler daha ilk vaka duyurulmadan alınmıştı. Daha sonra bu önlemlerimiz genelgelere de konu oldu. Bu anlamda bütün vatandaşlarımız bilsin ki biz süreci iyi bir şekilde yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere tüm bakanlıklarımız üzerlerine düşen görevleri çok başarılı br şekilde yürütüyorlar. Biz de Kocaeli’de bu işinde olan Kocaeli Valiliği ile birlikte tüm çalışmaları başarılı, titizlikle, bilimsel verilere dayanarak ve ne yaptığımızı bilerek yürütüyoruz” dedi.

“Evinizde kalın” Vatandaşların sokağa çıkmamasının önemli olduğuna vurgu yapan Büyükakın, “Riske etmeyin. Evinizde kalın. Sadece kendi hayatınızı değil, sevdiklerinizin hayatını da riske ediyorsunuz. Bu işin şakası yok. Burada önemli olan evlerimizde kalmayı başarmak. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım. Evde kalmak sıkıcı olabilir. Ama evde kalmanın süresini kısaltmanın tek bir yolu var. O da evde kalmak. Evde kalmayı ne kadar başarabilirsek, bu yayılım süreci de o kadar kısa sürede sonlanacak. Biz evde kalma konusunda tedbirleri titizlikle uyguladığımızda enfekte olan vatandaşlarımız hızla tedavi edilmiş olacağından dolayı salgın duracak. Ama biz bu tedbirlere uymazsak, sosyal mesafelerimizi aşmazsak bu evde kalma süreci daha da uzayacak” “Biz belediyemizin tüm birimleri ile yaşlıların ihtiyaçlarını karşıla maya hazırız” Yaşlı vatandaşların evlerinden çıkmadan hizmetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanabileceğini ifade eden Büyükakın, “Biz imkanlarımızı olağanüstü bir şekilde arttırdık. Tedbirler çerçevesinde şu anda evinde yemek yapmaktan aciz olanlar varsa bize telefonla ulaşsınlar. 153 numaralı çağrı hattımızı arasınlar. Biz kendilerinin ihtiyaçlarının tamamını götürelim. Dışarı çıkmak zorunda değiller. Biz belediyemizin tüm birimleri ile kendilerinin ihtiyaçlarını karşıla maya hazırız. Sadece evlerinde kalsınlar. Büz bu süreci başarılı bir şekilde yürütelim” diye konuştu.

14 bin hala çok yüksek bir rakam Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünü kullanan vatandaşların sayısında büyük ölçüde düşüş olduğunu belirten Büyükakın, “Otobüsleri kullanan yaşlı vatandaşlarımızın sayısında düşüş var. Yarı yarıya azaldı. Fakat, 14 bin hala çok yüksek bir rakam. Normal zaman verilerine göre bu rakam şu ankinin iki katından daha fazlaydı. 14 bine kadar indi. Ama bu rakam bizim için hala çok yüksek. 64 yaşından büyük olan vatandaşlarımız ücretsiz biniş yaptıkları için bu veriye ulaşabildik” ifadelerini kullandı.



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