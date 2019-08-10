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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi İzle

Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi İzle

Otogar ve umuma açık iş yerlerinde yapılan kontroller

Güzergah Para Cezası Sürücü Belgesi Akalan Sınır Dışı 

-Trafik uygulamasından görüntüler
-Detay

( KOCAELİ )- Farklı suçlardan aranan 23 kişi polis uygulamasında yakalandı KOCAELİ

- Kocaeli’de bin 209 polisin katılımı ile bayram öncesinde yapılan huzur ve trafik uygulamasında kontrol edilen 326 araca toplam 177 bin 591 TL para cezası kesilirken, 70 araç trafikten men edildi. Yapılan uygulamalarda farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi koordinesinde ülke genelinde yapılan “Türkiye Huzur ve Trafik uygulaması”, Kocaeli’de de gerçekleştirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından 277 ekip bin 209 polisin katılımı ile dün il genelinde gerçekleştirilen uygulama, gün boyunca devam etti. Sabah saatlerinde başlayan uygulama kapsamında otobüs terminalleri, tren istasyonları, yollardaki önemli güzergahlar ve umuma açık kafe, restoran ve benzeri yerler kontrol edildi. Yapılan uygulama kapsamında 7 bin 838 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde farklı suçlardan aranan 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu bir şahıs ise vize ihlalinden dolayı sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Yapılan üst aramalarında 1 adet kuru sıkı tabanca, 1,4 gram esrar ele geçirildi. 136 kafe ve benzeri iş yerinde yapılan kontroller kapsamında ise 4 iş yeri hakkında iş yeri açma ve çalıştırma belgesinin bulunmamasından 1 iş yeri hakkında ise açık alanda alkol sunumundan işlem yapıldı. Ekipler uygulama kapsamında yollardaki önemli güzergahlarda araçları tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yaptı. Yapılan uygulama kapsamında toplam 3 bin 85 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 326 araca toplam 177 bin 591 TL para cezası kesildi. 70 araç ise trafikten men edildi. 2 araç sürücüsünün sürücü belgesi iptal edilirken, 1 kişi hakkında ise sahte plaka kullanmaktan soruşturma başlatıldı.
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