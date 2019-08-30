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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli'de balkondan girdiği evi soyan hırsız İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de balkondan girdiği evi soyan hırsız İstanbul'da yakalandı

Şahsın emniyetten çıkarılması

Televizyon Akalan Elektronik Eşya Tablet Bilgisayar Hırsız 

-Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde öğle saatlerinde bir binanın ikinci katındaki eve balkondan girerek 5 bin TL değerinde elektronik eşya çalan iki hırsızdan biri İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Olay Mayıs ayında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Körfez Hacı Osman Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin önüne gelen 2 şüpheli, kimsenin olmadığını tespit ettikleri eve balkondan girdiler. Evde bulunan 5 bin TL değerindeki tablet bilgisayar ve televizyonu çalan hırsızlar geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı. Daha ev sahibinin şikayetçi olması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE’yi inceleyen ekipler şüphelilerin kimlikleriyle beraber kiraladıkları bir araçla olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Tespit sonrası ekipler tarafından İstanbul Bağcılar'da düzenlenen operasyonda Z.Y.’yi (21) adlı şahıs gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs sorgusunda suçlamaları kabul etmezken şahsın evden hırsızlık olayından 1 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Z.Y. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bir şahsın daha arandığı bildirildi.

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