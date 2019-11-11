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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi

Kocaeli'de bahçesindeki prefabrik yanan okul tatil edildi

- Yanan prefabrik yapıdan görüntü - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Eğitime ara verilen okuldan görüntü - Genel görüntüler KOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bahçesindeki prefabrik yapı yanan okulda eğitime bir gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi'ndeki Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nun bahçesindeki ek bina inşaatında çalışan işçilerin kullandığı çelik konstrüksiyondan yapılan prefabrikte, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri öğrencileri tahliye ederken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verildi.

Polis Bild Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

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