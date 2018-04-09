Kocaeli’de akü hırsızları vatandaşı bıktırdı İzle

--Kamyonetin başına gelmesi

--Aküyü alıp götürmeleri

--Ekrem Cantürk ile röp

--Detay



( KOCAELİ - ÖZEL - HD)- Kamyonetinden iki kez akü çalınan vatandaş, aküye kaynak yaptırdı- Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. KOCAELİ



- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyonetinden iki kez akü çalınan bir vatandaş çareyi aküye demir kaynatmakta buldu. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, 24 Mart’ta Gebze Beylikbağı Cumhuriyet mahallesi Köroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz 3 kişi beyaz bir araçla caddeye giriyor. Araçtan inen 3 şahıs cadde üzerinde gezinip keşif yapıyor. Daha sonra şahıslardan bir tanesi kamyonete yaklaşıp, akünün vida bağlantılarını söküyor. Bu esnada diğer iki kişi ise çevreyi gözlemliyor. Aküyü söken hırsız, kucakladığı akü ile beraber hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah uyandığında aracında akü olmadığını fark eden araç sahibi Ekrem Cantürk'ün ihbarı sonrasında polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede akü hırsızlığının son günlerde artış gösterdiğini ifade eden Cantürk, hırsızlardan bıktıklarını söyledi.



“Son çare olarak aküye demir bağladık ama bu da çözüm değil” Kamyonetinde akü çalınan Ekrem Cantürk, “Hırsızlar beyaz bir araçla geliyorlar. Hemen üst sokağa giriyorlar. Bizim gördüğümüz 3 kişilerdi. Şahıslardan birisi geliyor aracın başına çömeliyor. Vidaları söküyor. O sırada diğer iki şahıs da gelip çöp kutularının orada gözcülük yapıyorlar. Çöp topluyoruz havasını vermeye çalışıyorlar. Arabanın başındaki adamdaki çıkardığı aküyü tutuyor. Hızlıca koşup geldikleri aracın yanına gidiyor. Sabah uyandığımda arabamda akü olmadığını fark ettim. Bu ikinci çalınışı. İnsanlar belli bir şey den sonra bıkıyor. Son çare olarak aküye demir bağladık. Bu da bir çözüm değil ama artık bıktık” dedi.

(UK-GY

