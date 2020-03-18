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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli’de akşam saatlerinde kar yağışı başladı

Kocaeli’de akşam saatlerinde kar yağışı başladı

kar yağışından görüntü

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Kar Yağışı 


- Kocaeli’nin havaların aniden soğuması sonrasında Gebze ilçesi merkezinde kar yağışı başladı.
Havaların aniden soğuduğu Kocaeli şehir merkezinde başlayan kar yağışı görenleri şaşırttı. Akşam saatlerinde havaların iyice soğuması sonrasında Gebze merkezinde kar yağışı başladı.
Uzun süren kar yağışı sonrasında şehir merkezinde bazı yeşil alanlar kar tabakası ile kaplandı. Kar yağışının önceki günden beri yüksek kesimlerinde etkili olduğu Kocaeli’nin kayak merkezi olan KArtpe’de ise kar kalınlığı 98 santime ulaştı. (GY-
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