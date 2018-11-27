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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’de 747 polisli huzur uygulaması: 10 gözaltı

Kocaeli’de 747 polisli huzur uygulaması: 10 gözaltı

İş yerlerinde yapılan kontroller

Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kapalı Alan Kıraathane 

-Yapılan trafik uygulamasından görüntüler
-Detay

( KOCAELİ ) - Kontrollerde 67 araç sürücüsüne 25 bin 254 TL para cezası kesildi KOCAELİ

- Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından 122 ekip, 747 polisin katılımıyla yapılan ve 2 saat süren trafik ve iş yeri kontrollerinde 67 araç sürücüsüne 25 bin 254 TL para cezası kesilirken, aranan 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayiş, kamu düzeninin sağlanması, önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması amacıyla il genelinde dün 21.00-23.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması ve umuma açık yerlerde eş zamanlı olarak 122 ekip, 757 polisin katılımı ile kontroller gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde 3 bin 930 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde farklı suçlardan arandığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kontroller kapsamında ekipler tarafından toplam 779 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 67 araç sürücüsüne toplam 25 bin 254 TL kesilirken, 1 araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uygulama kapsamında 156 kafe, kıraathane ve benzeri iş iş yerinde kontroller yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 8 iş yerine “4207 Sayılı hakkında kanuna muhalefet” suçundan idari işlem uygulanırken, 1 iş yerine iş yeri açma ve çalıştırma belgesi bulunmadığından dolayı tutanak tutuldu. 1 iş yerine kumar oynattığı iddiası ile adli işlem yapılırken iş yerinde 1 adet oyun makinesi ele geçirildi. Yapılan kontrollerde 10 şahsa kapalı alanda sigara içmekten bin 240 TL para cezası kesildi. Vatandaşların güvenliği için emniyet güçleri tarafından kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
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