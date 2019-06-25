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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kocaeli'de 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Kocaeli'de 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

- Operasyon anından görüntü

Terör Operasyonu Terör Örgütü 

-- Evlere girilmesi
-- Evlerde yapılan aramalar
-- Şahısların gözaltına alınması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü(TEM) ekliplerince sabah erken saatlerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Şahısların sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. (GY-ÖK-Y)
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