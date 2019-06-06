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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü fabrika yangını tamamen söndürüldü...Küle dönen fabrika havadan görüntülendi

Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü fabrika yangını tamamen söndürüldü...Küle dönen fabrika havadan görüntülendi

Söndürülen fabrikanın havadan görüntüleri

Fabrika Yangını Tekstil Fabrikası Fabrika Olay Yeri İnceleme Bild 

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

( KOCAELİ )- Yangında fabrikadan geriye demir yığını kaldı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını tamamen söndürüldü. Küle dönen fabrikadan geriye kalanlar havadan görüntülendi. Çayırova'da bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangında fabrika küle dönerken, alevler yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Tamamen söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada çıkan yangında 5 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kül ve demir yığınına dönen fabrikadan geriye kalanlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikanın tamamen küle döndüğü görünüyor. Öte yandan soruşturma başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililerin inceleme yaptığı fabrikada ölen işçilerin cesetlerinin çıkarılması için olay yeri inceleme ekipleri de yeniden çalışma başlattı. Yangın sonrası alana gelen ekipler, içerideki yoğun sıcaklığın tehlikeli boyutlarda olması nedeniyle çalışma yapamadan alandan ayrılmıştı. Yeniden alana gelen ekiplerin incelemesi sonrasında işçilerin cesetlerinin çıkarılması bekleniyor.
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