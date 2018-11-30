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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli'de 5 FETÖ şüphelisi asker adliyeye sevk edildi İzle

Kocaeli'de 5 FETÖ şüphelisi asker adliyeye sevk edildi İzle

Şahısların adliyeye sevk edilmesi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Akalan Sparta Askeri Personel 


- Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
27 Kasım’da Kocaeli merkezli İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin illerinde Kocaeli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1’i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenci toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamaları yapılmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerden 5’i emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Firar olan 1 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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