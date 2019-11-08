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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi İzle

Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi İzle

Şüphelilerin adliyeye sevki

Jandarma Akalan Terör Örgütü 

-Adliyeden görüntü

( KOCAELİ )- Örgütün eğitim sorumlusu jandarmaya yakalandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün eğitim sorumlusunun da olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 Kasım günü Kocaeli’nin İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda örgütün eğitim sorumlusu R.H. ile B.E., M.H., H.E. adlı 4 şahıs gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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