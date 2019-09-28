Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü kaza alanı havadan görüntülendi

Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü kaza alanı havadan görüntülendi

- Kaza alanının havadan görüntüleri

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-- Araç kuyruklarından görüntü
-- Detaylar

( KOCAELİ )- TEM otoyolunda trafik durunca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu- İzmit'te meydana gelen kazada trafik kuyruğu Derince'yi geçti- Yolda kalan sürücüler kontak kapatıp kaza alanını izledi KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda meydana gelen, 3 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kaza alanı havadan görüntülendi. Kaza nedeniyle 2 saat saat trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İzmit TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaralılara müdahale etmek için sağlık ekiplerinin karşı şeritten ulaştığı kaza alanında 2 yönlü de trafiğe kapanınca yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafikte sürücüler kontak kapatarak kaza alnını izlemeye başladı.
Kaza alanı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde her iki yönde de kapanan trafikte oluşan araç yoğunluğu görünüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı