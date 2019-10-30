Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Avrupa Konseyi'nin skandal raporuna ret



– Avrupa Konseyinde raportörünün hazırladığı Türkiye ile ilgili raporu reddeden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Türkiye söz konusu olduğunda neden tüm meseleleri masanın üzerine çıkarıyorlar. Acaba jeopolitik başka kaygıları mı var” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Strasbourg’daki Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Ulusal Heyet Başkanı görevi ile Türkiye’yi temsil etti. Avrupa Konseyi’nde raportörünün Türkiye ile ilgili hazırladığı ve içeriğinde Türkiye’nin güvensiz olduğu, keyfi görevden almaların yapıldığı ve medya özgürlüğünün olmadığı yönündeki raporunu reddeden Büyükakın, Türkiye’yi savundu.Heyete sorduğu sorular salondan alkış aldıHeyetin raporundaki iddiaları heyete soru sorarak reddeden Büyükakın, “Öncelikle sizlere bir soru sormak istiyorum düşünmeniz ve Türkiye’de güney Doğu’daki durumu anlamanız için. Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde seçilmiş bir belediye başkanı DEAŞ’tan herhangi bir terör örgütü mensubu ile irtibatta olsaydı, ona yardımda bulunsaydı, onunla ilişkisi olsaydı, mahkemeleriniz ya da kamusal organlarınız buna ilişkin delillere sahip olsaydı siz bu belediye başkanının devam etmesine göz yumar mıydınız? Görevden alınan belediye başkanları idarenin keyfi uygulamaları ile görevden alınmış değildir. Haklarında ciddi terörle iltisaklı, irtibatlı olduklarına dair deliller vardır ve devam etmekte olan davaları vardır. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum” dedi.

Avrupalılara Diyarbakır’daki anneleri dinlemeyi önerdiAvrupa Konseyi gözlemcilerine Diyarbakır’da çocuklarını isteyen anneleri dinlemelerini öneren Büyükakın, “Yine heyet, Diyarbakır’a bir izleme komitesi yollamak isterse orada adını vermeden belirtmek istediğim bir parti var, o partinin binası önünde duran anneleri dinlemek isterse, o Kürt anneler, o partinin önünde nöbet tutuyor. ‘Bizim çocuklarımızı PKK terör örgütünden bize geri verin’ diyorlar. O anneleri de bizim heyetimizin dinlemesini istiyorum. Bu izleme komitesini biz Türkiye olarak davet ettik zaten. Gizlediğimiz hiçbir şey yoktu. İzleme komitesinin seçimlerdeki değerlendirmesiyle Suriye arasında nasıl bir alaka kuruyorlar ve Türkiye söz konusu olduğunda neden tüm meseleleri masanın üzerine çıkarıyorlar. Acaba jeopolitik başka kaygıları mı var?” diye konuştu.

“Raportörün objektifliğini kaybettiğini düşünüyoruz”Son olarak raporu reddettiklerini belirten Büyükakın, “Aynı zamanda medyanın hangi unsurlarının bahsettiği şekilde tehdit altında olduğunu da raporda görmek isterdik. Biz raporun adil ve dengeli bir şekilde yazılmadığını, sadece muhalif bir gözle yazıldığını ve raportörün objektifliğini kaybettiğini düşünüyoruz ve raporu reddediyoruz” ifadelerini kullandı.



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