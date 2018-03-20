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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu: “Körfez-İzmit-Kartepe arasında yapacağımız metro çok büyük bir iş olacak” Haberi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu: “Körfez-İzmit-Kartepe arasında yapacağımız metro çok büyük bir iş olacak” Haberi

Salondan detaylar

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-başkan Karaosmanoğlu'nun konuşması

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- 2014-2019 dönemi yatırım gündemine ilişkin değerlendirmeler yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu "Körfez’den başlayıp, Derince, İzmit hatta daha sonra Kartepe arasında yapacağımız İzmit metrosu çok büyük bir iş olacak” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 2014-2019 dönemi yatırım gündemine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Antikkapı restoranda gerçekleştirilen basın toplantısına Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe, Sağlık Eski Bakanı Kazım Dinç, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, ilçe belediye başkanları, STK’lar ve çok sayıda davetli katıldı.
“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’ye model bir yerel yönetim oluşturdu” Programda söz alarak gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu, “Kocaeli’de alınan en stratejik karar belde belediyelerini birleştirerek ilçe belediyesi yapmak. Bu ilk Kocaeli’de uygulandı. 6 beldeyi Gölcük ilçe belediyesine bağladık. Karamürsel’de 6 belediyeyi yine ilçe belediyesine bağladık gibi. Bu çok güzel bir karar oldu. İlçe belediyeler imkanları çok daha güzel bir şekilde değerlendirecek ekonomik bir yapıya ulaştı. Büyükşehirle birlikte organize 2004’den itibaren biz çalışıyoruz. 2004 Temmuz ayında 5216 sayılı yasa çıktı. O tarihten itibaren yetki ve kaynaklarımız arttı. Türkiye’nin en borçlu belediyesi olmamıza rağmen, ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Kenti planladık. Önce dedik alt yapı yapacağız, planlamadan sonra. Ulaşım master planımızı yaptık. Bütün stratejik kararlarımız verdik, ve yolumuzu belirledik. Ekibimizi güçlendirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerimizle birlikte Türkiye’ye model bir yerel yönetim oluşturdu” dedi.
“Körfez-İzmit-Kartepe metrosu büyük bir iş olacak” Darıca Sahili’nde başlayıp Organize Sanayi Bölgesine giden metronun birinci kısım ihalesini yaptıklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Şimdi ikinci kısım için müteahhidimiz belirleyeceğiz ve kazmamızı Mayıs ayından en geç Haziran ayından vuracağız. Önümüzdeki 5 yılda da inşallah bitireceğiz. Ayrıca İzmit’e metro yapılma konusunu Başbakanımızla Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Körfez’den başlayıp, Derince, İzmit hatta daha sonra Kartepe arasında yapacağımız İzmit metrosu çok büyük bir iş olacak.Gebze metrosunun 2 katı kadar bir maliyeti var” ifadelerini kullandı.
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