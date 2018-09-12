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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Koca Seyit 400 bin yolcu sınırına ulaştı İzle

Koca Seyit 400 bin yolcu sınırına ulaştı İzle

Havalimanı yazı detayı

Lyon Gesi Uluslararası Yükselen 

-Uçak detayları
-Yolcu detayları
-Havalimanı detayı

( BALIKESİR - ÖZEL) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Koca Seyit Havalimanı yılın ilk sekiz ayında 393 bin 257 yolcuya hizmet verdi. Havalimanı yıl sonunda yarım milyon yolcuyu uçurmayı hedefliyor 1997 yılında inşa edilen ve daha sonra pist ve terminal yenilemeleri ile uluslararası standartlara kavuşan Koca Seyit Havalimanı yükselen yolcu grafikleri ile dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz yılın ilk sekiz ayında 294 bin 289 yolcuya hizmet veren hava limanı bu yılın aynı döneminde 393 bin 257 yolcu ile 400 bin yolcu sınırına dayandı. Turizm bölgesi olan Kuzey Ege’nin büyük şehirlere ve dünyaya açılan kapısı olan Koca Seyit Havalimanına bu yılın ilk sekiz ayında 2 bin 856 tarifeli ticari uçuş gerçekleştirildi.
Ayrıca ilk sekiz ayda hava limanında 14 bin 278 iniş kalkış kayıtlara geçti. Koca Seyit Havalimanı yıl sonu hedeflerini ise yarım milyon yolcu olarak belirliyor. (EME-MŞ)
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