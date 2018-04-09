Koca köyde 2 kişi yaşıyor İzle

-Muhtar ve eşi röp



( SİVAS -ÖZEL-HD)- Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı 15 haneli Türkyenice köyünde sadece muhtar ve eşi yaşıyor SİVAS



- Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı 15 haneli Türkyenice köyünde sadece muhtar ve eşi yaşıyor. Sivas'a 135 kilometre olan İmranlı ilçesine bağlı 15 haneli Türkyenice köyünde kış aylarıyla beraber nüfusun köyden ayrılmasından köyde sadece muhtar olan Mehmet Türkoğlu ve eşi Rahime Türkoğlu yaşıyor. Birçok kişinin göç ettiği köyde ise sessizlik hakim olurken, bazı evler ise harabeye dönmüş durumda. 3 dönemdir muhtar olan muhtar ve eşi ise köyde her şeye rağmen yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Elektriğin olduğu köyde, nüfus azlığında ise sular akmıyor. 4 yıl öncesine kadar 380 kişinin yaşadığı köyde seçimlerde sadece 12 kişi oy kullanıyor. "Gurbete giden geri dönmedi" 70 yaşındaki köy muhtarı Mehmet Türkoğlu köyde kışları sadece eşi ile beraber kaldığını belirterek, "Evde eşim ile beraber oturuyoruz. Dört sene önce 380 nüfusu vardı. Gurbete giden geri dönmedi. Dönenlerde yaz dönemi gelip 3 ay 5 ay kalıyorlar. 12'nci ayda gidiyorlar. Buradaki evler sahipleri var. Yaz ayları gelen çok oluyor. Muhtarlık seçiminde 12 oy kullanıldı. Adayda bendim oylarını bana verdiler. Muhtarlığa devam ediyorum. Elimden geldiğince köyün ihtiyaçlarını da yapıyorum ama köyün nüfusu az olduğundan, suyumuzun az olduğundan köye de gelenler mağdur oluyor." dedi.

Muhtarın eşi 62 yaşındaki Rahime Türkoğlu ise,"Bu köyde vakit geçiriyoruz. Başka yaptığımız bir şey yoktur. Eşimle ile beraber oturuyoruz, sobayı yakıyoruz, çay demleyip içiyoruz. Canımız sıkılıyor ama sıkılsa ne olacak ki, gelen yok. Kimse gelmiyor. Yazın baya gelen oluyor. Şimdi kimse yok. Köyde muhtarla benim. Suyumuz yok diye gelmiyorlar." diye konuştu.



