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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Koca: '(Koronavirüs) Bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var' - ANKARA

Koca: '(Koronavirüs) Bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var' - ANKARA

Koca: "(Koronavirüs) Bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var" - ANKARA AA Editör Masası - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlamasıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (7)Koca: "(Koronavirüs) Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var."

İran 

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