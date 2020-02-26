Koca: '(Koronavirüs) Bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var' - ANKARA
Koca: "(Koronavirüs) Bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var" - ANKARA AA Editör Masası - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlamasıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (7)Koca: "(Koronavirüs) Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım