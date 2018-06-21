KMÜ’ye 17 ayda 2 fakülte, 1 enstitü ve 1 yüksekokul açıldı

-Rektör Akgül'ün konuşması



( KARAMAN )- Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül:- “17 aylık süreçte belirlenen hedefleri gerçekleştirmiş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” KARAMAN



- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün göreve geldiği 17 aylık sürede üniversitede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Rektör Akgül’ün yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda basın temsilcisi katıldı.

“Hedeflerimizi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Akgül, göreve geldiği günden itibaren üniversite bünyesinde gerçekleştirilen yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi. Rektör Akgül, 17 aylık süreçte belirlenen hedefleri gerçekleştirmiş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “2017 yılı ocak ayından 2018 yılı haziran ayına kadar üniversitemizde Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Tıp Fakültesi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu kurduk. Bunların yanı sıra İletişim Fakültesi, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ve Uysal-Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için de teklifimizi sunduk. Yine Ermenek'te baraja nazır bir konumda Rehabilitasyon Merkezi ve Uygulama Oteli kuruyoruz.” dedi.

“Ciddi bir mesafe kaydettik” Yeni açılan bölümler ve programlardan akademik ve idari personel sayılarına, iş birliği protokollerinden bilimsel toplantılara kadar pek çok konuda veriler paylaşan Rektör Akgül, “Üniversitemizde 70'in üzerinde yeni bölüm ve program açtık; bunlardan 32'sine ise öğrenci alımı sağladık. Akademik personel sayımızı 516'dan 620'ye, öğretim üyesi sayımızı da 132'den 235'e çıkarttık. Laboratuvarlarımızın sanayicilere ve araştırmacılara daha iyi hizmet vermesi için Uluslararası Akreditasyon sürecini başlattık ve bu konuda ciddi mesafeler aldık. Yine 17 aylık süre zarfında 7 büyük bilimsel toplantı ve eğitim programı düzenledik; yıl sonuna kadar ise 4 önemli kongre ve sempozyum daha düzenleyeceğiz. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığını artırmak ve yükseköğretim kurumlarıyla işbirliğini güçlendirmek için çok sayıda protokol imzaladık.” şeklinde konuştu.

“Sosyal hayatın her alanında başat rol üstlenme gayreti içerisindeyiz” Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projeleri sıralamaya devam eden Rektör Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: “Diş Hekimliği Fakültemiz ile Ermenek'teki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun bina yapımları ile ilgili hayırsever işadamlarımızın desteğini aldık; Ermenek'teki binamızın temelini attık. Ayrıca ilimiz ve bölgemizin ekonomik gelişimi ve kalkınması ile üniversite olarak sosyal hayatın her alanında başat rol üstlenme gayretimiz neticesinde ‘Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması’ çalışmalarımızı tamamlayarak geçen ay YÖK'e ön müracaatımızı yaptık. Karaman'ın tarıma dayalı gıda sanayisine sahip olduğunu göz önünde bulundurarak ortaya koyduğumuz bu çalışma ile Kalkınma Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun bulması halinde üniversite olarak çok daha fazla sanayiye dokunan Ar-Ge projeleriyle halkımızın hizmetinde olacağız.” “İlk günkü gibi aşkla ve heyecanla devam edeceğiz” Rektör Akgül, konuşmasının son bölümünde ise genel bir değerlendirme yaparak “Üniversitemizin akademik gelişimi ve fiziki altyapısının güçlenmesi, eğitim-öğretim kalitesinin ve tercih edilirliğinin artması, bölgesine daha fazla katkı sunması ve yükseköğretim sektöründe daha üst seviyelere çıkması için çalışmalarımıza ara vermeden ve yorulmadan, ilk günkü gibi aşkla ve heyecanla devam edeceğiz. Tarafımıza tevdi edilen bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirebilmek temennisiyle katılımlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Rektör Akgül’ün konuşmasının ardından üniversitenin gelişimini anlatan slayt sunumuna geçildi. Basın temsilcilerinin merak ettikleri soruların yanıtlanması, dilek ve temennilerin dile getirilmesiyle birlikte basın toplantısı sona erdi.

