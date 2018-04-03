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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
KMÜ ile İŞ-KUR arasında işbirliği

KMÜ ile İŞ-KUR arasında işbirliği

İmza töreni

Bolat Leman Öğrenciler Girişimcilik 

-Rektör Akgül'ün açıklama yapması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ile Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında ‘Girişimcilik Eğitim Programları İşbirliği Protokolü’ imzalandı. Protokol kapsamında KMÜ ev sahipliğinde temel seviyede girişimcilik eğitim programı düzenlenerek katılımcıların kendi iş fikirlerine ilişkin iş planlarını hazırlamaları sağlanacak. Üniversite personeli ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşların katılabileceği eğitimlerden toplam 750 kişi yararlanacak. Girişimcilik eğitimi, 25'er kişiden oluşan 30 ayrı gruba dört gün boyunca 32 saat süreyle verilecek ve eğitimler 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Girişimcilik eğitim programı KMÜ öğretim elemanları Doç. Dr. Bülent Darıcı, Dr. Öğretim Üyesi İclal Çöğürcü, Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Canbolat ve Araştırma Görevlisi Umut Çil tarafından verilecek. İmza töreninin ardından konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak aktif iş gücü istihdamı ile üniversite, şehir ve sanayi bütünleşmesine önem veriyoruz. Üniversitemiz ev sahipliğinde böyle bir protokol imzalanmasından dolayı son derece mutluyuz. İŞ-KUR ile imzalamış olduğumuz protokol sayesinde şartları sağlayan kişiler dört gün boyunca 32 saatlik bir eğitim alabilecekler. Yıl sonuna kadar sürecek olan eğitimlere 750 kişi katılabilecek. Protokolün hayırlı olmasını diler, İŞ-KUR ve SEM’e teşekkür ederim” diye konuştu.
İmza töreninde KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile İŞ-KUR Karaman Müdürü Kenan Ateş’in yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, İŞ-KUR Şube Müdürü Metin Akgül, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Akar ile Şube Müdürü Güngör Dolaşık da yer aldı.
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