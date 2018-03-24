KLÜ öğrencileri fidan dikti - KIRKLARELİ

- Fidan dikimden görüntüler - Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Zülfiye Bıkmaz'ın konuşmasıKLÜ öğrencileri fidan diktiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) öğrencileri fidan dikim etkinliği düzenledi. Genç Sağlık Yöneticileri Kulübü ve Yeşilay işbirliğinde Kayalı Kampüsünde gerçekleştirilen törende, 300 fidan toprakla buluştu.Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Zülfiye Bıkmaz, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin hatıra ormanı oluşturduğunu söyledi.
Öğrencilere çevre ve doğa bilincini aşılamak amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade eden Bıkmaz, diğer bir yandan da üniversitenin peyzajına katkı sunduklarını belirtti. Bıkmaz, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.Yeşilay Şube Başkanı Vedat Acar da öğrencileri çevre bilinci ile yetişmesine katkı sunduklarını kaydetti.