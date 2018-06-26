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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Klip çekeceğini söylediği inşaatın çatısında intihara kalkıştı

Klip çekeceğini söylediği inşaatın çatısında intihara kalkıştı

bina ve çevresinde alınan önlemler

Polis Aracı Arabesk Kahvehane İntihar Girişimi Basın Mensupları 

-vatandaşlar
-görüntü çekilmesine tepki
-itfaiyenin yatak açması
-çatıdan inmesi
-polis aracına giderken küfür ve tehditler

( ANTALYA ) - Manavgat’ta takım elbiseli intihar girişimi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşinin kendisini terk ettiğini iddia edip 4 katlı bir inşaatın çatısına çıkan genç, emniyet, 112 sağlık ve itfaiye ekiplerinin 1 saat süren ikna çabalarının ardından şovu bırakıp aşağıya indi. Görüntü alan basın mensuplarına da tepki gösteren şahsın inşaatın yakınında bulunan kahvehaneye giderek klip çekmek için inşaat aradığını söylediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki binanın çatısına çıkan C.K. isimli genç, hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Çatıdaki genci gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, binaya çıkan emniyet güçleri genci ikna etmek için dil döktü. Yaklaşık 2 saat boyunca çatıda gezen genç, emniyet güçlerinin çatıya çıkması durumunda kendisini aşağıya atacağını söylerken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ve cep telefonlarıyla çekim yapan vatandaşlara küfürler ve tehditler yağdırdı. Emniyet güçlerinin çabaları sonucunda çatıdan inmeyi kabul eden genç, sağlık kontrolü için ambulansa binmeyi kabul etmedi. Şahıs, polisler arasında polis aracına giderken basın mensuplarına küfür ve tehditler savurmaya devam etti. Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşadığı bildirilen C.K.'nin eşiyle yaşadığı sorunların ardından evden uzaklaştırma aldığı, eşinin Manavgat’ta yaşayan ailesinin yanında kaldığı, şahsın da eşinin ardından Manavgat’a geldiği bildirildi.
C.K.’nin inşaata çıkmadan önce inşaatın yakınında bulunan kahvehaneye giderek arabesk klibi çekeceklerini, çekim için bir inşaat aradığını söylediği öğrenildi. Şahsın daha sonra inşaata geldiği, klip çekeceklerini söylediği, buradaki görevlilerin inşaata çıkmasına izin vermemesi üzerine arka taraftan inşaata girerek çatıya çıktığı bildirildi.

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