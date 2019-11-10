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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Klimadan çıkan arıza yangına neden oldu Haberi

Klimadan çıkan arıza yangına neden oldu Haberi

İtfaiye detay

-Yangına müdahale detay
-Evin içi detay
-Yanan yerler detay
-Yangının başladığı yer detay

( HATAY )- Yangında evde büyük maddi hasar meydana geldi HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, Çöğürlü Mahallesi'nde bir evde klimanın dış ünitesindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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