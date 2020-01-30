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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu

Klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu

Klima ünitesi

Polis İtfaiye Aracı Uttu Elektrik Kontağı Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Hasar gören araçtan detay
-Genel ve detay

( ANTALYA )- Binanın klima ünitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı ANTALYA

- Antalya'da yerleşik turistlerin yaşadığı bir binanın klima ünitesinde çıkan yangında tüm klima motorları yandı, park halindeki bir araç da alevlerden etkilendi. Antalya'nın Serik ilçesi Belek mahallesinde sadece yerleşik turistlerin ikamet ettiği bir binada yangın meydana geldi. Binanın klima motorlarının bulunduğu dış ünitesinde meydana gelen yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Tüm klima motorlarının zarar gördüğü yangında, ünitenin altına park halinde bulunan bir araçta da maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunan aileler dışarı çıkarken, iki itfaiye aracının müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
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