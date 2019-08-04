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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
'Klima bakımı' bahanesiyle dolandırıcılık - BARTIN Haberi

'Klima bakımı' bahanesiyle dolandırıcılık - BARTIN Haberi

"Klima bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık - BARTIN

: - Zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların kullandığı malzemelerin görüntüleri - Bartın 'da kendilerini klima yetkili servisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındıBARTIN (AA) - Bartın 'da kendilerini klima yetkili servisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, şüpheliler E.K. ile kuzeni B.K, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini klima yetkili servisi olarak tanıtarak, bakım hizmeti vereceklerini söyledi.

Klima gazı, tamir ve bakım aparatlarıyla gittikleri yerlerdeki klimaların yıllık bakımlarını yaptıklarını söyleyen zanlılar, yaklaşık 20 kişiden 50 ile 200 lira arasında servis ücreti aldı.Bir süre sonra klimaları arızalan ve yetkili servisi arayan vatandaşlar, kayıtlarının olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anlayarak, durumu polise bildirdi.Polis ekipleri, "klima bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen E.K. ve B.K'yi, kent merkezinde otomobillerinde yakaladı.Şüphelilerin, yanlarındaki alet ve malzemelere de el konuldu.

Polis Bild Akalan Servis Ücreti Dolandırıcılık 

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