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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Klasik otomobil tutkunları Hititlerin başkentinde buluştu

Klasik otomobil tutkunları Hititlerin başkentinde buluştu

Klasik otomobil rallisi seromonisinin startı verilirken görüntü,

Hatıra Fotoğrafı Osin Klasik Otomobil Başkent 

-seromoniye katılan araçlardan görüntü,
-çorum belediyesine ait araçtan görüntü,
-detaylar, şehir turu

( ÇORUM )- Vali ve Başkan şehir turuna 1984 model makam otomobiliyle katıldı ÇORUM

- Klasik otomobil tutkunları Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nde buluştu. Corum’da ilk küz düzenlenen Klasik Otomobiller Rallisi, Hürriyet meydanındaki açılış seromosinisi ile başladı.
Rallinin startını Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi. Ankara Otomobil Sporları Kulüp Başkanı hemşehrimiz Mesut Sami Bıyık’ın organizasyonunu üstlendiği Klasik Otomobil Rallisi, Ankara Klasik Otomobil Kulübü sporcularının katılımıyla gerçekleştirildi.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte vatandaşlar klasik otomobilleri uzun uzun incelerken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Aşgın şehir turuna 1984 model Buick marka makam otosuyla katıldı Açılış seromisinin ardından şehir turu düzenlendi.
Şehir turuna Belediye Başkanı, Çorum Belediyesine ait olan ancak geçtiğimiz ancak geçtiğimiz yıllarda araç parkına çekilen Buick marka makam otomobiliyle katıldı.
1982 marka otomobile binen Vali Çiftçi ve Başkan aşgın halkı selamladı.
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