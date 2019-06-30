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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Klasik otomobil tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu

Klasik otomobil tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu

- Fuar alanındaki otomobillerden görüntü - Klasik Mercedes otomobillerden görüntü - Törenden görüntü - Protokol üyelerinin otomobilleri incelemesi - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in konuşması - Classic Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü'nün konuşmasıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye himayesinde Classic Mercedes Kulübü üyeleri bir araya geldi.Buluşmaya, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından aileleriyle birlikte gelen kulüp üyeleri katıldı.
Organizasyonda sergilenen klasik Mercedes marka otomobiller, renkli görüntüler oluşturdu.Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar 'ın zaferin, mermerin, lezzetin, termalin başkenti olduğunu söyledi.

Kentin, Anadolu'nun güzel illerinden birisi olduğunu ifade eden Zeybek, "İnşallah bu organizasyondan sonra şehrimizi gezen Mercedes tutkunları, zenginliklerimizi bire bir temaşa etme fırsatı bulur." dedi.
Classic Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü ise buluşmaya, sadece Afyonkarahisar , Ankara, İstanbul değil, Malatya, Diyarbakır, Edirne ve Kars'tan gelenlerin de olduğunu belirterek, "Yani Türkiye'nin bütün şehirlerinden hemen hemen katılım sağladık." diye konuştu.

Yurt Dışı Karahisar Allah Başkent 

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