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23 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi

KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi

- KKTC ve Lübnan'dan gelenlerin yerleştirildiği KYK yurtlarından görüntüler - Gelen vatandaşların otobüslerle yurtlara getirilmesi - Polislerin güvenlik önlemleri alması - Yurdun önünde bekleyen bazı öğrenci yakınlarından detaylar MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 395 öğrenci ile Lübnan'dan gelen 44 tır şoförünün yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Mersin 'deki yurtlara yerleştirildiği bildirildi.
Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yurda dönen öğrenci ve tır şoförlerinin sağlık kontrollerinin ardından tedbir amacıyla kente getirildikleri belirtildi.Sağlık kontrollerinde olumsuz bulguya rastlanılmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"KKTC’den yurdumuza dönüş yapan 395 Türk öğrencimiz ve Lübnan'dan ülkemize gelen 44 tır şoförümüz, Taşucu Limanı'nda yapılan sağlık muayenelerini müteakip 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin KYK yurtlarımıza yerleştirilmiştir."

Koronavirüs Karantina Tır Şoförü Yazılı Açıklama Trol 

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