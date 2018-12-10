- KKTC, ünlü sanatçılarla yeni yıla “merhaba” diyecek - Ajda Pekkan’ı KKTC’de dinlemek 8 bin TL'den başlıyor



- KKTC, yeni yıla renkli eğlence programları ile hazırlanırken süper star Ajda Pekkan’ı sahnede dinleyerek 2019’u karşılamanın bedeli 8 bin 500 TL ile 10 bin 500 TL arasında değişiyor. KKTC, yeni yılı renkli eğlence programları, hareketli sahne şovları eşliğinde her sene olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin en ünlü sanatçıları ile coşku ile karşılamaya hazırlanıyor. Bu yıl yılbaşının Pazartesi gününe denk gelmesi ve Salı gününün de resmi tatil olması nedeniyle 4 günlük bir tatile uzanan yılbaşı döneminde ünlü isimlerin de sahne programlarını netleştirmeye başladı.

Yılbaşını KKTC geçirecek olanlar, konaklamalı veya sadece yemekli seçenekleri ile 300 TL ile 12 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Yeni yıl için KKTC’yi tercih edenler 2019’un ilk dakikalarını süper star Ajda Pekkan ile karşılayabilecek. KKTC’de lüks bir otelde sahne olacak Ajda Pekkan, 2 buçuk saat sürecek konseri ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Ajda Pekkan’ın sahne alacağı otelde 2 gece 3 gün konaklamanın bedeli ise 8 bin 500 TL ile 10 bin 500 TL arasında değişiyor. Pekkan'ın sahne alacağı otel ünlü isimlerin sahnesiyle müzikseverleri ağırlayacak. 29 Aralık’ta pop müziğine bir zamanlar damgasına vuran Alpay, 30 Aralık’ta romantik müziğin prensi Hakan Altun müzikseverlerin karşısına çıkacak. KKTC’de yıldızlar geçidi Ajda Pekkan’ın yanı sıra Emel Sayın, Sıla, Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Seren Serengil &Yaşar İpek, Serdar Ortaç, Ümit Besen ve Pamela ile müziğin ritmini yakalarken daha birçok eğlence mekanı 2019 yılına zengin programları ile merhaba demeye hazırlanıyor.

