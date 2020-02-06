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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- KKTC Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden 600 araçlı eylem

- KKTC Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden 600 araçlı eylem

KKTC Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin gerçekleştirdiği 600 araçlık eylemden görüntüler

Basın Açıklaması Yasaklar İmar Planı Bakanlık Başkent 

-Detay Görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- KKTC Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, İmar Planı'nın yayınlanmaması nedeniyle başkent Lefkoşa’da 600 araçlı eylem başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamasından dolayı sektörün ciddi bir tehlike altında olması gerekçesiyle Lefkoşa’da 600 araçlı eylem başlattı. KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, eylemin devam ettiği Başbakanlık binası önünde basın açıklaması yaptı. Gürcafer, imar planının hayata geçirilmesi için seçim yasaklarının geçmesini bekleyemeyeceklerini belirterek, “Talebimiz, bölge üzerinde meydana getirilen istikrarsızlıktan çıkılması ve istikrar getirilmesidir, bunun için ne yapılması gerekiyorsa bugün yapılmasıdır” dedi.
Öte yandan KTİMB, Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili sorunlar çözülünceye kadar eylemlerin devam edeceğini duyurdu.
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