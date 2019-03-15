KKTC Tüketiciler Derneği’nden İHA’ya ödül

-Mustafa Karagöl'ün ödülü alması

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( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- KKTC Tüketiciler Derneği, Yılın Dış Haber Ajansı ödülünü İhlas Haber Ajansı’na



verdi. KKTC Tüketiciler Derneği, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte açılış konuşmalarının ardından derneğin geleneksel olarak dağıttığı ödüller de sahiplerini buldu. Yılın Dış Haber Ajansı ödülüne İhlas Haber Ajansı layık görüldü.

Ödülü, ajans adına İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl teslim aldı. Karagöl, hem İHA’nın hem de şahsının birçok ödül aldığını ancak kardeş ülke KKTC’den ödül almanın çok daha anlamlı olduğunu söyleyerek, KKTC Tüketiciler Derneği’ne teşekkür etti.

