KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü Mersin'de kutlandı

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu İnanıroğlu, "Kıbrıs Türk halkı bugün kendi devletinde, anavatan Türkiye'nin etkin, fiili ve garantisinde güven ve barış içerisinde yaşamaktadır" dedi.

KKTC'nin 35'inci kuruluş yıl dönümü Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı. KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir öğrenci günün anlam ve önemini belirten şiir okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İnanıroğlu, KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümünü Kıbrıs Barış Harekatının başlangıç noktası olan Mersin'de kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İnanıroğlu, Kıbrıs Rum tarafının 1968 yılından bu yana sürdürülen müzakerelerde uzlaşmaz tavır sergilediğini söyledi.



"Rum tarafı her türlü adımdan kaçınıyor" Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Kıbrıs'ın Türk tarafıyla güç paylaşımı ve siyasi eşitlik içeren her türlü adımdan kaçındığını belirten İnanıroğlu, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderinin geçtiğimiz hafta sunmuş olduğu desantralizasyon adlı yeni önerisi Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafıyla güç paylaşımı ve siyasi eşitlik içeren bir anlaşmaya varmaya yönelik her türlü adımdan imtina ettiğini bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye’nin ilk sondaj gemisi olan "Fatih" gemisinin arama çalışmalarına başlamasının ardından yine geçtiğimiz haftalarda harekete geçen Kıbrıs Rum Yönetimi, sözde "Münhasır Ekonomik Bölge" içerisindeki 10. Parselde 10 Kasım'dan itibaren 4 ay süreyle sondaj çalışmaları yapılacağını açıklayarak Türk tarafını dışlamıştır. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklara ilişkin ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının ihlal edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul edilemezdir" dedi.

"Su Temin Projesi ile gönül bağları daha da güçlendi" Kıbrıs'ın anavatan Türkiye Cumhuriyeti desteği ile günden güne daha geliştiğini ve güçlendiğini kaydeden İnanıroğlu, "Asrın Projesi olarak da bilinen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesinin tamamlanmasıyla anavatanımız Türkiye’nin güzel kenti Mersin’den gelen su ile su sorunumuz çözülmüş anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan gönül bağları daha da güçlenmiştir. Bunun ardından, deniz altından kabloyla elektrik temin edilmesini içeren enerji anlaşması imzalanmıştır. Bu ve bunun gibi projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte bugün yüz binin üzerinde öğrencinin yükseköğrenim gördüğü on dokuz üniversitesi bulunan ve yılda iki milyon yolcunun ziyaret ettiği eğitim ve turizm cenneti ülkemiz ekonomisi kalkınmakta, Kıbrıs Türk halkı ileriye daha umutla bakmaktadır" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından tören sona erdi.